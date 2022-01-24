رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الأمريكي تعزيز التعاون الأمني

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي" استقبل، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر والوفد المرافق له، مبينا انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق.

من جانبه، أكد "تولر" دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي.