العثور على جثة مسن أمام مسجد في الجيزة

تكثف مباحث الجيزة، جهودها؛ لكشف هوية مسن عثر على جثته أمام مسجد في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن أمام مسجد بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنه في العقد السابع من العمر، ولا توجد إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات، أن المتوفى ، كان متواجدا أمام المسجد الذي عثر على جثته أمامه لأكثر من 50 يوما، إذ تبين أنه كان يجلس أمام المسجد نهارًا وبعد غلقه ينام في الحديقة التي تقع أمامه.