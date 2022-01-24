طرح 12 محلا تجاريا وصيدليتان بالمزاد العلني بالسادات في مارس

أعلن المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 12 محلا تجارياً وصيدليتان بمساحات تتراوح من 15 متر مربع إلى 40 متر مربع بحي النور وحي الفردوس بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح سالمان، أن على المتقدمين الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز بالكيلو 93 طريق مصر أسكندرية الصحراوي نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية لكل واحدة على حدة ، كما ستعقد جلسة المزاد الساعة الـ12 بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022.

وأضاف رئيس جهاز السادات، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنية لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال 10% و1% مصاريف إدارية وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو، فضلا عن سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طريقتان لسداد باقي المستحقات المالية للوحدات والمحلات التجارية

واستكمل رئيس جهاز مدينة السادات، أنه يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد ، بينما الطريقة الثانية تنص على سداد باقي المستحقات المالية من القيمة البعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً اليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركز المصري وقت سداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيد بتحرير شيكات أجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأشار إلى أنه يجوز للمستفيدين من المواطنين دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية ويخضع المزاد لأحكام القانونية رقم "182 " لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.