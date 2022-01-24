الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 35 تذكرة هيروين بالمنوفية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق بالمنوفية، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

القبض على عاطل حبس عاطل تجديد حبس مديرية أمن المنوفية قسم شرطة منوف

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