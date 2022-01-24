تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 35 تذكرة هيروين بالمنوفية

قررت جهات التحقيق بالمنوفية، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل وبحوزته 35 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق