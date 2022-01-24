جيلان الشمسي: «الطائفة» رواية تمزج بين الواقع والأسطورة

صدر حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "الطائفة " للكاتبة الروائية والقاصة جيلان الشمسي، وذلك وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل

جيلان الشمسي

وقالت الكاتبة الروائية جيلان شمسي لـ"الدستور": "تبدأ رواية الطائفة بمحاولة من قبل سكانها للفرار إلى مدينة أخرى بعدما ساد الاسكندرية الضباب، عبر مشهد تتكدس فيه أجسادهم في قلب محطة القطار. تختلط داخل حيزها مشاعر الخوف والأمل، تاركين ورائهم حيوات كاملة يحاولون تحويلها إلى ماضي أو ربما تكرارها فوق أرض أخرى، محدقين في شاشة بيان الرحلات، منتظرين لقطار لا يأتي.

وتتابع الشمسي: "في ثلاثة خطوط وحكايات تدور أحداث رواية الطائفة لتحكي عن أسطورة ديونيسيوس الإغريقية، وحكاية نيتشه الفيلسوف الذي أفنى حياته لاثبات نظريته للعود الأبدي وكتابه المنسي، وحكاية في العصر الحالي حول طائفة تكونت واتخذت من تعاليم نيتشه معتقدا والاسكندرية مقرا لهم، لنشر تلك التعاليم والحياة وسط المدينة المهددة بالضباب مثل باقي المدن التي سبقتها.

من أجواء الرواية “أذهب للنافذة الوحيدة الخالية لأحصل على تذكرة. البقية يتدافعون حول باقي النوافذ راغبين في مكان أكثر أمنًا من القاهرة. فقط أنا الوحيدة التي تقف أمام تلك النافذة الخالية؛ لأطلب من الفتاة الجميلة الجالسة خلفها تذكرة للإسكندرية. لم يعد أحد يريد الذهاب للإسكندرية سواي”.

الكاتبة جيلان الشمسي فهي من مواليد الإسكندرية، حاصلة على بكالوريوس الهندسة، جامعة الإسكندرية 2008 – بكالوريوس الفلسفة،جامعة لندن 2016 صدرلها -يومًا ما سأكون شمسًا"، مجموعة قصصية، دار العين للنشر، 2011 "كأَن تنقصه الحكاية"، مجموعة قصصية، دارالعين للنشر، 2018، حصلت على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) لدعم الفنانين، 2020، حصلت على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل مجموعة قصصية، 2020.