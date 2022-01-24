الصين ترسل 39 طائرة حربية باتجاه تايوان.. وتايبيه تتعقبها

أطلقت الصين 39 طائرة حربية باتجاه تايوان، في أكبر طلعة جوية من نوعها في 2022، وردت تايوان بإطلاق طائراتها الخاصة لمواجهة الطلعة الصينية.

ووفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" فقد تضمن السرب الصيني، الذي انطلق مساء الأحد، 24 طائرة مقاتلة من طراز "جيه-16"، و10 طائرات "جيه-10"، بالإضافة لطائرات دعم وطائرات حرب إلكترونية، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة "إن القوات الجوية التايوانية أطلقت طائراتها الخاصة، وتعقبت طائرات الجيش الصيني على أنظمة رادار دفاعاتها الجوية".

وتضمن أكبر سرب حربي جوي صيني باتجاه تايوان في يوم واحد 56 طائرة، وكان ذلك في أكتوبر من العام الماضي، وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة، مما أثار الغضب في تايبه (عاصمة الجزيرة) والقلق في واشنطن.

- تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة

وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبه.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، حذر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بالصين، ما شياو قوانغ ، من أن بكين ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال، ولفت إلى أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.

وقال ما شياو قوانغ، في إفادة صحفية، حينها إن "الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي، لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة، مضيفا إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي، أو لجأت إلى القوة أو إذا تجاوزت أي خط أحمر، فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة".