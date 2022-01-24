الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شخصين متهمين بقتل مشرف أمن وإصابة زميله فى الأميرية

حبس شخصين
حبس شخصين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الإثنين، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مشرف أمن وإصابة زميله؛ بسبب مشاجرة نشبت بينهما بفرع إحدى الجامعات بشارع السواح بالأميرية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طالبين قتلا مشرف أمن وأصابا آخر منعهم من دخول مبنى تعليمي بمنطقة الأميرية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول «ح. س»، 36 سنة، مشرف أمن بفرع إحدى الجامعات بشارع السواح بمنطقة الأميرية، وتوفي متأثرًا بإصابته، وفرد أمن آخر مصاب يدعى «م أ»، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة فرد أمن وإصابة زميله فى مشاجرة مع طالبين بعد قيام المتوفى الأول بمنعهما من الدخول لعدم وجود كارنيهات بحوزتهما وحضورهما بدراجة نارية، حيث تعديا على المجنى عليه بعصا خشبية على رأسه وعندما تدخل الثانى تعديا عليه وأصيب.

وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قاضي المعارضات جنح الأميرية حبس مشرف أمن قتل مشرف أمن

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