جامعة صينية تطور روبوت شبيه بالكلب ليتزلج على الثلج

لم تعد مسابقات التزلج تقتصر على الرياضيين البشريين الموهوبين فحسب، بل يمكن للروبوت أيضا التفوق في الرياضات الشتوية، حيث وصل روبوت سداسي الأرجل طوره باحثون صينيون للتزلج على المنحدرات بالفعل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، تم تطوير الروبوت من قبل جامعة شانغهاي جياو تونغ، حيث كان قد ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر خلال إكمال العديد من اختبارات التزلج على المسارات في مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وانطلق الروبوت الذي يشبه الكلب وله أربعة أرجل لتحقيق التوازن ورجلان إضافيان يحملان أعمدة التزلج ، انطلق بسرعة تزيد عن 10 أمتار في الثانية لأكثر من 400 متر على مسار ثلجي عند حرارة 18 درجة تحت الصفر. وقام بالعديد من المناورات مثل التسريع والانعطاف وتخطيط المسار وتجنب العقبات والتفاعل بين الإنسان والروبوت.

وحقق باحثو الجامعة اختراقات في تطوير الخوارزمية الرئيسية للروبوت، مما مكنه من تحليل سلوكيات المتزلجين وتقليد حركات التزلج البشرية. وفي المستقبل، بمساعدة التقنيات المتقدمة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والشبكات اللاسلكية، يمكن للروبوت عن طريق التحكم عن بعد أن يتسابق مع المنافسين البشريين في نفس المجال.

وقالت الجامعة إنه بإلاضافة إلى قوته في مسابقات التزلج، سيقوم الروبوت أيضا بالدوريات والإنقاذ في الجبال الثلجية للمساعدة في خلق بيئة آمنة للمتزلجين.

وعلى صعيد آخر، سجلت الصين خسائر اقتصادية مباشرة أقل من الكوارث الطبيعية العام الماضي، وفقا لوزارة إدارة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الوزارة شن تشان لي، إن الكوارث الطبيعية أثرت على 107 ملايين شخص وخلفت 867 قتيلًا أو مفقودًا في عام 2021.

وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية 334.02 مليار يوان (حوالي 52.61 مليار دولار أمريكي).

وأوضح شن أنه في العام الماضي، هطلت أمطار غزيرة للغاية بشكل متكرر، ما أدى إلى فيضانات شديدة فى شمالي الصين وشمال غربيها، مضيفا أن البلاد شهدت بعض الزلازل القوية والمزيد من الأعاصير غير المتوقعة التي تشكلت على اليابسة وغيرها من الأحداث المناخية الشديدة.