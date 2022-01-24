تركيا.. إلغاء 31 رحلة من وإلى مطار صبيحة بسبب تساقط الثلوج

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء 31 رحلة مجدولة اليوم الإثنين 24 يناير من وإلى "مطار صبيحة غوكشن الدولي" باسطنبول بسبب تساقط الثلوج.

وأوضح المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون إن "بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءا في إسطنبول، وأوصي المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم".

وتشهد إسطنبول منذ مساء الجمعة، سقوطا متقطعا للثلوج.

وذكرت مديرية الأرصاد الجوية الخميس الماضي أن الثلوج ستبدأ في اسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

وعلى صعيد آخر، سجّلت تركيا أكثر من 68400 حالة إصابة بكورونا خلال يوم واحد، وهى حصيلة غير مسبوقة جاءت في ظل تفشي سلالة أوميكرون لتصبح السلالة السائدة في البلاد.

وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصحة، إلى أن عدد حالات العدوى الجديدة تضاعف في غضون أيام قليلة، كما أعلنت الوزارة تسجيل وفاة 156 شخصا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وناشد وزير الصحة فخر الدين قوجة السكان عبر موقع تويتر بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة، لكنه لم يعلن أي قيود جديدة.

وتم إعطاء حوالي 61% من السكان في تركيا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، وكشفت الوزارة أن نسبة التطعيم بين البالغين تتجاوز 80%.

وتدخل في تركيا حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين إجراءات احترازية جديدة لمكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد المرض.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام المواطنين غير الملقحين والذين لم يتعرضوا للمرض سابقا بعرض نتائج سلبية للفحوص الخاصة بفيروس كورونا لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة منذ دخول الحفلات الموسيقية وقاعات السينما والمسرحيات.

كما يفرض نفس الشرط على المواطنين الراغبين في تنفيذ رحلات بين المدن بواسطة وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الطائرات أو الأنواع الأخرى، كما سيكون على المدرسين والمعلمين في المدارس والجامعات والمعاهد الذين لم يتلقوا اللقاحات الخضوع للفحص مرتين كل الأسبوع.