النيابة تستعلم عن حالة 8 مصابين في حادث القاهرة الجديدة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها حول إصابة 8 في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث.

وأصيب 8 في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالقاهرة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد طه محمد، 26 سنة، مقيم بطوخ، محمود محمد عبدالرازق، 28 سنة ، مقيم بطوخ، محمد محمود السيد، 27 سنة، اشتباه كسر الركبة اليسري، مصطفى صلاح بيومي، 28 سنة، مقيم شبرا الخيمة ومصاب باشتباة كسر بضلوع، احمد مصطفي محمد، 36 سنة، مقيم بطوخ، اشتباه كسر الركبة اليسري، محمد عاطف عبد الرحمن، 29 سنة، مقيم بشبرا الخيمة، حسن عزت منازع، 53 سنة، مقيم ملوي بالمنيا، وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات وجارٍ رفع آثار الحادث.