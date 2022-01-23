«أخناتون.. النبى المفقود».. أحدث إصدارات شريف شعبان بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار الرواق للنشر والتوزيع كتاب "أخناتون.. النبي المفقود"، تأليف الدكتور شريف شعبان، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، حتى الـ7 من فبراير المقبل.

وعن الكتاب قال الدكتور شريف شعبان: "لم يعرف تاريخ مصر والعالم رجلاً جدلياً مثلما كان أخناتون، ذلك الرجل الذي أحدث ثورة شاملة على جميع الأصعدة، حيث كان محط اختلاف جسيم عن أي نمط عرفته مصر القديمة، بداية من تكوينه الجسدي الغريب والذي أصر على إظهاره بكل شفافية، الأمر الذي جعل البعض في الاعتقاد بأنه مخنث أو شاذ، ثم إطاحته بعبادات أجداده وأتى بثورة دينية كان لها صداها في تاريخ الأديان وهي فكرة التوحيد، تلك الفكرة التي تم ربطها بشكل مباشر بالتوحيد السماوي حيث الربط بين أخناتون وأنبياء العهد القديم باعتباره هو المبشر بالوحدانية قبل الأنبياء، استنادًا على أناشيد آتون ومدى تأثيرها على مزامير النبي داوود، وعلاقاته المريبة سواء بأمه "تي" أو زوجته نفرتيتي، أو ذلك الشخص الغامض المدعو سمنخ كارع، والذي ما زلنا لا نعرف ماهيته حتى اليوم.

وأضاف: «هذا الكتاب اقتحم تلك الفترة الضبابية في محاولة لإعادة تركيب الأحداث بشكل أقرب للحقيقة، حيث يتناول سيرة الملك المصري منذ بدايته والبيئة التي نشأ فيها وتحوله الفكري الصادم مرورًا بانتقاله لعاصمته الجديدة حتى وفاته الغامضة».

وتابع: "كما يعرض دراسة كاملة لفلسفته الدينية وعلاقته بالأنبياء الكرام، ولغز العثور على موميائه مع أحدث الدراسات العلمية لتحليلها بالحمض النووي والأشعة المقطعية، واستعراض حياة الملكة الجميلة نفرتيتي ودورها في حياة زوجها وقصة تهريب تمثالها الشهير إلى ألمانيا بالوثائق والمستندات ورحلة البحث عن موميائها المفقودة، وغيرها من الألغاز والأسرار التي يكشفها الكتاب بالصور والخرائط".

واختتم: "ولعل الجديد الذي يقدمه الكتاب هو سرد للأعمال الفنية التي تناولت سيرة الملك أخناتون في الأدب والدراما، سواء بالمسرح أو الرواية أو الأوبرا أو السينما المحلية أو العالمية، لما لتلك الشخصية الثرية من غموض قد ألهب خيال العديد من الكُتاب والفنانين، أشهرها رواية العائش في الحقيقة لنجيب محفوظ والمخرج الكبير شادي عبد السلام الذي أراد تجسيده من خلال الممثل الشاب آنذاك محمد صبحي وسر توقف هذا العمل".

أما عن الدكتور شريف شعبان فهو كاتب روائي وخبير في الآثار المصرية ومؤرخ فني، حاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، قام بالعديد من المحاضرات العامة والمتخصصة في عدد من الملتقيات الثقافية، يعمل محاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، يعمل كمسئول للنشر بمركز المعلومات ومسئول ملف النشاط الثقافي والوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، له العديد من المؤلفات في مجال الآثار مثل: "الأسقف ومناظرها عبر العصور: تقديم زاهي حواس 2011"، و"المآدب والولائم في مصر القديمة وحضارة الإغريق: 2016 طباعة وزارة الآثار"، "أشهر خرافات الفراعنة: دار ن للنشر 2020"، "يهود مصر القديمة: الرواق 2021"، له روايتان: "بنت صهيون: دار كيان 2015".