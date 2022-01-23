إزالة 5 حالات تعدٍ على أراض زراعية بمطاى بالمنيا
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات من الشرطة المصرية.
وأوضح سعيد محمد، نائب رئيس المركز والمدينة أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وإزالة حالة واحدة على أراضي إصلاح زراعي بحي غرب مدينة مطاي وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أكد خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات بالبناء دون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وشدد رئيس المركز والمدينة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.