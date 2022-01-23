وكيل التعليم ببورسعيد يتفقد امتحانات الصف الثانى الثانوى

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، انتظام سير العملية الامتحانية للصف الثانى الثانوى للفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 ‏وذلك بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.

وصرح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الثانى الثانوى بالمدرسة وعددهم ٦٦٨ طالبا قد أدوا إمتحان اللغة العربية ورقيا من خلال ٣٨ لجنة إمتحانية مشيدا بدور إدارة المدرسة فى إتباع الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن ٥٦٤٩ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى بالمحافظة يؤدون إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى الحالى بدء من اليوم فى ٣٦ مدرسة ما بين رسمى عربى و رسمى لغات وخاص ودولى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الطلاب يؤدون الإمتحانات اليوم فى مواد اللغة العربية لكل الشعب بالفترة الأولى و تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية بالفترة الثانية حسب الجدول الوزارى الموحد والمعلن مسبقا.

وفي شأن آخر تابع أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بصحبة محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى إنتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الأول من ‏العام الدراسى 2021 – 2022 بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة.‏

وأكد وكيل المديرية أنه تفقد مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية للبنين للوقوف على مدى إنتظام سير العملية الإمتحانية بها مشددا على ‏تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية بكل حزم.

وأشار "والى" إلى أن 341 طالبا مقيدون بالصف الأول بالمدرسة قد أدوا الإمتحان فى مادة الرسم الفنى الذى إستمر لمدة 4 ساعات متواصلة دون تسجيل أى مشكلات ‏قد تعكر صفو العملية الإمتحانية مشيدا بدور إدارة المدرسة فى إجراء الإمتحانات بهدوء تام.‏