بعد توقيع 6 مذكرات.. محطات في العلاقات بين مصر وعمان

وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، بمسقط، 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلديّن الشقيقين، وذلك في إطار أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان.

وترصد "الدستور" محطات في العلاقات بين مصر وعمان.