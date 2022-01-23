الأحد 23 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد توقيع 6 مذكرات.. محطات في العلاقات بين مصر وعمان

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره العماني بدر البوسعيدي

وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، بمسقط، 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلديّن الشقيقين، وذلك في إطار أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان.

وترصد "الدستور" محطات في العلاقات بين مصر وعمان.

  • تمتد العلاقات  لأكثر من 3500 عام، فالتبادل التجاري بين البلدين بدأ بين قدماء المصريين وأهل عُمان، حيث كان يتم تصدير اللبان العُماني الشهير من ظفار إلى مصر بل إن الملكة المصرية حتشبسوت.
  • في 1959، ساندت مصر ودعمت السلطنة في كفاحها لمواجهة الاستعمار البريطاني.
  • يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان إلى حوالي 500 مليون دولار.
  • تبلغ الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية  77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.
  • وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية فى 10 يناير 2020.
  • في 2015، أعلن ممثل السلطان قابوس بن سعيد بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عن دعم مصر بمبلغ 500 مليون دولار تضامنًا معها، ومساهمة في دعم الاقتصاد المصري وتنميته 250 مليون دعمًا للسيولة النقدية المالية، و250 مليون استثمارات مباشرة.
  • يربط البلدين علاقات ثقافية وطيدة منها افتتاح المعرض المصري "مستنسخات وكنوز السينما المصرية" بمقر الجمعية العُمانية للسينما بـمسقط، المشاركة المصرية في مهرجان مسقط السينمائي.
  • تربط البلدين علاقات عسكرية، حيث أن هناك مناورات مشتركة مثل مناورة درع الخليج فعاليات التدريب المشترك (طويق - 2) فضلًا عن مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.
السيسي سامح شكري المؤتمر الإقتصادي مذكرات تفاهم السلطان قابوس سلطان عمان التعاون العسكرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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