الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

بث مباشر لاحتفال «الداخلية» بعيد الشرطة الـ70

عيد الشرطة الـ70
عيد الشرطة الـ70

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بثًا مباشرًا لاحتفالية عيد الشرطة الـ70، والتي تعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لحضور احتفال وزارة الداخلية بعيدها الـ70.

وعيد الشرطة جاء تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة في معركة 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلاءه لقوات الاحتلال الإنجليزي، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع.

وقد واجه في هذه المعركة بكل بسالة رجال الشرطة البالغ عددهم 850 فردًا، قوات الاحتلال الإنجليزي البالغ عددها سبعة آلاف جندي وضابط ومعهم عدد من المدافع و6 دبابات سنتوريان.

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