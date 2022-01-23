الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة كويتية تبرز اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الأحد، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من المشروعات القومية في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة.

الافتتاحية كانت بعنوان "السيسي يوجه بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مجمع الصناعات الغذائية (قها وإدفينا)"، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي، استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

في سياق آخر، وتحت عنوان "العلي يدخل جلسة طرح الثقة بأغلبية مريحة" قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي، يدخل جلسة طرح الثقة المقررة، الأربعاء المقبل، مدعوما بأغلبية نيابية مريحة.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي قوله إن "العلي" مستمر على رأس الوزارة، نافيا ما تردد عن عزمه الاستقالة، مؤكدا أنه سيدخل جلسة طرح الثقة الأربعاء، على إثر استجواب النائب حمدان العازمي له، بأغلبية مريحة.

أما صحيفة "الجريدة" نقلت- تحت عنوان "الكويت تكسر عزلة لبنان بتنسيق خليجي"- عن مصادر دبلوماسية قولها: إن زيارة الناصر كان يتم العمل عليها منذ فترة، مضيفة أنه على الرغم من أن الكويت أوقفت شبكات تابعة لـ "حزب الله" تعمل في مجال تهريب المخدرات وتبييض الأموال، إلا أن الموقف الكويتي بقي ثابتا بما يخص الملف اللبناني ككل، وهي تبدي كل الحرص على المصالح المشتركة وعلى مصالح اللبنانيين في الخليج.

ووصفت الصحيفة الزيارة الكويتية بأنها "تشكل كسرا للقطيعة الخليجية مع لبنان، وستؤسس للمرحلة المقبلة عندما سيكون اللبنانيون في حاجة إلى الجلوس على طاولة حوار جدية للخروج من الأزمة".

الكويت الأمن الغذائي والزراعة السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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