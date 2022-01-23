الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

تونس: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

تونس
تونس

 أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 10 آلاف و31 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية
و ذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم إجراء 30 ألفا و462 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 32.93% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 2553 شخصا ، ليصل أجمالي المتعافين 718 ألفا و915 شخصا ،و أضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ - منذ ظهور الوباء - 25 ألفا و954 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 846 ألفا و761 شخصا، منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.


و أوضحت الوزارة  أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 706 حالات، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 158 حالة، و38 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.


و في السياق، أعلنت الصحة التونسية تطعيم 14 ألفا و12 شخصا باللقاح المضاد لكورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الذين جرى تطعيمهم - منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي - بلغ 6 ملايين و 187 ألفا و489 شخصا، حيث جرى تطعيم 4 ملايين و554 ألفا و222 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و 633 ألفا و267 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.
و أضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة - منذ مارس الماضي - بلغ 12 مليونا و672 ألفا و586 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

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