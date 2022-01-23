الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 23-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 15 07
الإسكندرية 15 08
وادي النطرون 15 08
طنطا 15 07
شبين الكوم 15 07
دمنهور 15 07
بلطيم 16 08
مطروح 15 07
السلوم 15 08
سيوة 15 04
بورسعيد 16 08
دمياط 15 07
الزقازيق 15 07
المنصورة 15 07
الإسماعيلية 16 06
السويس 16 07
العريش 16 07
رفح 16 07
رأس سدر 18 07
نخل 15 01
نويبع 19 11
طابا 16 10
كاترين 10 00
الطور 18 08
شرم الشيخ 20 12
الغردقة 20 12
مرسى علم 21 10
الفيوم 17 03
بني سويف 17 03
المنيا 17 04
أسيوط 17 05
سوهاج 17 05
قنا 18 05
الأقصر 19 06
أسوان 20 07
إدفو 20 07
أبوسمبل 19 07
الوادي الجديد 19 06
شلاتين 24 10
أبو رماد 23 11
حلايب 22 11
رأس حدربة 22 11

سوهاج صور الوادي الجديد سيناء البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري حالة الطقس الشرقية الطقس كاترين بني سويف المنيا وادى النطرون مرسى علم الأرصاد الجوية إلي القاهرة خبراء هيئة الأرصاد الجوية

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