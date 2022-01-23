الأحد 23 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مساجد مصر وأولياؤها.. طبعة جديدة لكتاب سعاد ماهر بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلن جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن إصدار طبعة ثانية من كتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون"، تأليف الدكتورة سعاد ماهر محمد، بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

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الكتاب يأتي في خمسة أجزاء، وكان قد أحدث ضجة كبيرة عند طرحه عام 2017، وبعد نفاد خمسة آلاف نسخة قررت قصور الثقافة إعادة طبعة في أغلفة جديدة وملونة، وخرجت الطبعة الجديدة بتقديم لأمي عام النشر جرجس شكري.

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وجاء في كلمة شكري عن الكتاب" والهيئة العامة لقصور الثقافة إذ تقدم هذا الكتاب للقارئ المصري تضع بين يديه جزءً مهماً من تاريخ المصريين على مختلف معتقداتهم وأطيافهم ، فالمساجد ، الأضرحة المزارات ، الكنائس ، الأديرة ، والمعابد الفرعونية ، حفظت لنا تطور الحضارة المصرية عبر العصور. وهذه الطبعة التى صدرت عن سلسلة ذاكرة الكتابة التى يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكريا الشلق نقدمها بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022.

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أما عن الدكتورة سعاد ماهر فهي عالمة مصرية تخصصت في الآثار الإسلامية من مواليد 29 أغسطس 1917، تخرجت في كلية الآداب 1946، وحصلت على الدكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة سنة 1954، تحت إشراف عالم الآثار الشهير الدكتور زكي محمد حسن، وعينت عميدة كلية الآثار بجامعة القاهرة خلال الفترة من 1974 إلى 1977، ثم أعيرت لكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، أستاذ للدراسات العليا منذ 1977 وحتى 1985. ثم عادت إلي جامعة القاهرة أستاذ متفرغ بكلية الآثار حتى وافتها المنية عام 1996.

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ألفت ماهر أكثر من ثمانين مؤلفا عن الحضارة والآثار والفنون الإسلامية والقبطية، وكان لها برامج اسبوعبة في التلفزيون المصري، وأيضًا أحاديث بالإذاعة المصرية، كما نشرت مقالات صحفية بجريدة الأهرام بين عامي 1966-1972م.وكذلك بمجلة المعرفة ومجلة منبر الإسلام ومجلة الشبان المسلمين ومجلة المجلة الصادرة عن وزارة الثاقافة المصرية ومجلة الدارة السعودية، وأيضًا كتبت أيضا عدد من المقالات الصادرة بلغات أجنبية.

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الشاعر جرجس شكري مساجد مصر وأولياؤها الصالحون الدكتورة سعاد ماهر محمد صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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