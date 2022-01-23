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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو للبيع والشراء اليوم الأحد لدى البنوك المصرية

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو للبيع والشراء اليوم الأحد عند مستوياتها السابقة لدى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى، تزامنًا مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.


سعر اليورو الأحد 21-1-2022
وتذبذب سعر اليورو بين 17.735 جنيه - 17.7232 جنيه للشراء و بين  17.911 – 17.857 جنيه، حيث سجل سعر اليورو أقل مستوياته لدى بنك الاسكندرية عند 17.735 جنيه للشراء و17.911 جنيه للبيع.


واستقر البنك المركزى المصرى عند 17.7516 جنيه للشراء وعند 17.8640جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" ببنك مصر من 17.7232 جنيه لـ 17.6763 جنيه للشراء ومن 17.8932 جنيه لـ 17.857 جنيه للبيع، أما عن سعر اليورو "تحويل" تراجع من 17.7232 جنيه لـ 17.6763 جنيه للشراء، ومن 17.8932 جنيه  لـ 17.85703 جنيه للبيع.
 

وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" لدى البنك الأهلى من 17.7232 جنيه لـ 17.6763 جنيه للشراء، ومن 17.8932 جنيه لـ 17.8791 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو للشراء بالبنك التجارى الدولى عند 17.7459 جنيه و17.916 جنيه للبيع.
 

وتشهد منطقة اليورو معدلات تضخم مرتفعة طوال الأشهر الماضية، حتى وصلت لأعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن الماضى، وسط توقعات بانحسارها من 5% لـ 2% خلال العام الحالى 2022 مع تخفيف القيود الإحترازية التى فرضتها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

كانت دول منطقة اليورو قد سجلت عجز فى ميزانها التجارى بقيمة 1.5 مليار يورو، بعد فائض قدره 3.6 مليار يورو في أكتوبر الماضي، فيما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى مع تعافى اقتصادات المنطقة الأوروبية من تبعات جائحة فيروس كورونا.

اليورو عملات سعر الجنيه المصري بنوك كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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