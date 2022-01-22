رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بـ «عيد الشرطة»

وجه المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المجيد والذكرى الـ11 لثورة يناير 2011.

وجاء نص البرقية كما يلي.. "سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حفظ الله مصر من شر الفتن ما ظهر منها وبطن وحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة من كل سوء ورحم شهداءنا منهم الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن من الداخل والخارج وضربوا أبلغ المثل في الفداء والزود عن الوطن ضد أعدائه عبر العصور.

كل عام ومصرنا وقيادتنا الوفية المخلصة وشعبنا العظيم بكل خير وسلام وازدهار.