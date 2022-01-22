السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بالوعة» صرف صحي تبتلع طفلًا في منطقة المعصرة جنوب القاهرة

بالوعة صرف صحي
بالوعة صرف صحي

ابتلعت بالوعة صرف صحي بدون غطاء طفلًا سقط فيها بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، وتم انتشال جثته ونقلها للمشرحة بمعرفة أجهزة الأمن ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من ربة منزل مفاده تغيب نجلها ويدعى "سيد. خ"، 7 سنوات، ومقيم بعزبة الصفيح دائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل بأرض فضاء سقط في بالوعة بدون غطاء وتوفي غرقًا، وتمكنت الأجهزة المختصة من الاستعانة بغواص وانتشال جثمان الطفل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

صرف صحي اجهزة الامن جنوب القاهرة غرفة النجدة عزبة الصفيح منطقة المعصرة مصرع طفل في بالوعة

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