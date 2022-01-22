السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فتح باب التسجيل فى الدورة الخامسة لمعهد محاماة المنوفية

رجائي عطية
رجائي عطية

أعلنت نقابة محامي المنوفية برئاسة النقيب ماهر حمودة، فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بالنقابة، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي.

وطبقا لإعلان النقابة، فإن التسجيل لدى الموظف المختص بمقر نادي المحامين بشبين الكوم، على أن يتم تحديد موعد المحاضرات في وقت لاحق.

فيما وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، بشأن مراجعة ملفات المعاشات.

وأكد نقيب المحامين أن مجلس النقابة العامة ينظر لملف المعاشات من خلال زوايا واسعة، يدخل فيها حقوق نقابة المحامين، وأن يستوثق من كل من تقدم مستوفي الشروط للحصول على المعاش.

وأضاف: “لم أقل بتاتا إن المعاش بالكارنيه بهذا المعنى، وإن كارنيه آخر عام هو دليل مبدئي للاشتغال وليست قابلة لإثبات العكس، وأصدرنا في القرار المتضمن التسهيلات لإجراء المعاشات، أن تستوثق النقابة من الاشتغال الفعلي للطالب”.

وأوضح: "هالني ما وجدته في ملفات المعاش المعروضة أمامي للبت فيها، والتي استوقف الزملاء أمامها، وخلاصة ما رأيته أن هناك من يستحل أموال النقابة وحقوق الأرامل واليتامى بدون وجه حق، مثل ما يحدث في العلاج.

واستطرد: "منذ مجيئي للنقابة أوضحت أن التوكيلات دليل ناقص بمفردها لا تثبت اشتغالا فعليا بالمحاماة، ولابد أن يقرن التوكيل بالأعمال القضائية التي بُوشرت بمقتضى هذا التوكيل، ووجدنا توكيلات مزورة ترى بالعين المجردة من خلال شطب ووضع أسماء أخرى، ولا يجوز أن أسمح بمثل هذه الأفعال، لأننا أمناء على أموالكم، أعمل بمنتهى الدقة ولن أرجع عن الحق والمصلحة العامة دون إغفال حقوق المحامين والمحاميات.

وكشف: "اجتمعت بإدارة المعاشات، وأصدرت تعليمات بأن الملف المطمئن يعطى لأي أحد من المكلفين بمراجعة الملفات، ومن فيه شك لا يطالب صاحبه بأي مستند، ويحول لنقيب المحامين للبت فيه".

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