ننشر ورقة مفاهيم الفلسفة لطلاب الصف الأول الثانوي

نشر لكم فى هذا التقرير، ورقة مفاهيم الفلسفة لطلاب الصف الاول الثانوي، حيث يخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول ورقيًا على مستوى الجمهورية، وقد بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدخول الامتحانات مع ورقة المفاهيم الخاصة بالمواد المختلفة، فى هذا السياق تنشر الدستور مفاهيم مادة الفلسفة لطلاب الصف الاول الثانوي.

ورقة مفاهيم الفلسفة لطلاب الصف الاول الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة للطلاب النظاميين والمنازل.

وشدد قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التي يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن يجيب الطلاب عن الأسئلة في نفس ورقة الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السرية أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة، وجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية الامتحانات، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبّه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في بداية الأسبوع عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا بالكامل داخل المدارس وليست إلكترونية، على أن تمثل أسئلة الاختيار من متعدد 70% من الامتحان والأسئلة المقالية 30%.