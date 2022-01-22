«تعليم الفيوم»: جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقدت سماح إبراهيم، مديرة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022، ومنها لجنة مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة الثانوية، ولجنة مدرسة طامية الصناعية الفنية للبنات ـ إدارة طامية التعليمية.

جولة ميدانية لمدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة سير العملية الامتحانية للطلاب بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، بالمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.

واطمأن "مدير المديرية" على سير الامتحانات وأعمال المراقبة واللجان، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان، والتزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات الوقائية.

جولة ميدانية لمدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم

وأشارت سماح إبراهيم، إلى أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، شكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرف عمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة عملية الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية.

كما تفقدت مدير المديرية، ديوان إدارة طامية التعليمية، بحضور مروة عبدالعزيز، مدير الإدارة والمهندس مصطفى رئيس قسم التعليم الفني بالإدارة.

وفي سياق متصل، تابعت مدير المديرية من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، سير الامتحانات بالإدارات التعليمية عبر شاشات الفيديو كونفرانس(أون لاين).

جولة ميدانية لمدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم

كما تفقد مديري الإدارات التعليمية اللجان الامتحانية بالمدارس، ففي إدارة غرب الفيوم التعليمية، تابع الدكتور عماد بليدي امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرستي العزب الإعدادية ومدرسة الحادقة الإعدادية.

وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية، تابع عبدالعزيز وهبة، مدير الإدارة أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بمدرستي الشهيد عبدالرحمن على البشيهي الثانوية للبنات، ومدرسة صلاح سالم الثانوية للبنين.

وفي إدارة إبشواي التعليمية، تفقد عصام نعيمي، مدير الإدارة، مدرسة طحاوي للتعليم الأساسي.