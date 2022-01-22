السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي: مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

كشف بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) عن تقديم ضمان بقيمة 91 مليون يورو لمحفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأها بنك Banco BPM الإيطالي، والتي تهدف إلى توفير التمويل والسيولة اللازم لهذه الشركات من خلال توفير قروض مدعومة يبلغ مجموعها حوالي مليار يورو، كجزء من حزمة الإجراءات البالغة 540 مليار يورو التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في عام 2020 والمخصصة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والتباطؤ الإنتاجي الناجم عن انتشار وباء كورونا.
ووفقا لبيان للبنك، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم الشركات الإيطالية المتضررة من الوباء من خلال تسهل عمليات البنك الإيطاليBanco BPM لتوفير موارد تمويل متوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال آلان جودار، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الاوروبي EIF، إن صندوق الضمان الأوروبي تأسس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا في أعقاب الوباء، مضيفا أنها "أول معاملة توريق في إيطاليا في إطار صندوق تعديل العولمة الأوروبي، وبفضلها ستوفر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإيطالي تمويلا إضافيا للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة مما يدعم احتياجاتهم للحفاظ على أعمالهم وتطويرها بالإضافة إلى حماية الوظائف".
وفي السياق، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي Banco BPM، جوزيبي كاستاجنا، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي جاءت نتيجة تعاون عالم التمويل والتسويق والتجارة ودعم الشركات المتضررة من الوباء من خلال عمليات كبيرة والتي تعد شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتجاري لإيطاليا.
ويعد الضمان الجديد ثالث عملية توريق موقعة بين مجموعة البنك الأوروبي والبنك الايطالي Banco BPM، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، حيث جرى توقيع أول عملية في يونيو 2019 بقيمة 55 مليون يورو والثانية في ديسمبر 2020 بقيمة 76.6 مليون يورو.

لوكسمبورج إيطاليا الاستثمار الأوروبي لكسمبورج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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