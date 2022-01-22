السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: «حياة كريمة» تستهدف بناء الوعى وترسيخ وتعزيز الانتماء لدى المواطنين

جانب من المؤتمر مع
جانب من المؤتمر مع الأهالي

قام الدكتور عبدالله مبروك عضو مجلس النواب بمحافظة بني سويف، عن حزب مستقبل وطن، بجولة تفقديه للعديد من قري دائرته والتي ضمنت قرية على جمعة وقرية تل كفر منصور وقرية الضباعنة فى دائرة المناطق المستهدفة من قبل مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف؛ استكمالاً لمسيرة المبادرة بالمحافظة .

ناجى الشهابى

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أن هناك متابعة لحظية أولاً بأول لنسب التنفيذ للمشروعات التي تتم داخل القرى ضمن تلك المبادرات سالفة الذكر، للتشديد على الإسراع بالإنتهاء من كافة المشروعات وبالجودة المطلوبة بمختلف الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى "حياة كريمة" ، موضحاً بأن هناك تعليمات مباشرة للمسؤولين بضرورة دخول أي مشروعات يتم الانتهاء منها بالقطاعات المختلفة للخدمة على الفور حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة المثلى منها على الوجه الأكمل من أجل تحقيق أكبر استفادة له.

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وأعلن عضو مجلس النواب، عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة التوعوية بمركز "ببا" ، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والتى يجرى تنظيمها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، وتستهدف بناء الوعى وترسيخ وتعزيز الانتماء لدى المواطينن بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وأشاد النائب عبدالله مبروك بالجهود المبذولة بالمبادرة من قبل كافة الأجهزة المعنية بالدولة, والتي تهدف الى تنمية الوعى لدى المواطن، رفع درجة الثقافة، دفع جهود محو الأمية لخلق جيل متعلم يجيد القراءة والكتابة، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف عامة و بقري الصعيد خاصة ، وذلك بجانب مشروعات تحسين البنية الأساسية بالقطاع الخدمي بالقرى، التى تشمل كافة القطاعات الخدمية.

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وشارك النائب عبدالله مبروك بجولته التفقدية أعضاء الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن ببني سويف، وقيادات الحزب بالمحافظة، و منظمو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ضو مجلس النواب محافظة بني سويف مستقبل وطن حياة كريمه بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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