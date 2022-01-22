السبت 22 يناير 2022
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عالم

بلينكن: نعمل مع حلفائنا لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا، من أجل "تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي".

وكتب بلينكن - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت - "تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها معًا لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا. نستخدم جميع أدوات التعاون الأمني المتاحة لمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه قام بتسريع وترخيص عمليات نقل المعدات الدفاعية التي يقوم بها أعضاء الناتو إستونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى أوكرانيا "لتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي غير المبرر وغير المسئول".

وكانت تقارير قد نقلت عن مصادر أمريكية مطلعة قولها، في وقت سابق، "إن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بإرسال صواريخ أمريكية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا، وسط مخاوف من هجوم روسي وشيك عليها".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الحكومة سمحت لكل من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبريطانيا بتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية الصنع من مخزوناتها، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الأسلحة.

واشنطن أوكرانيا بلينكن الولايات المتحدة الناتو

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