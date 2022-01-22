استكمال التحقيق في اتهام طبيب نفسى بقتل ابنه وإصابة طليقته فى سوهاج

تستكمل جهات التحقيقات بسوهاج، إجراءاتها في اتهام طبيب نفسى بقتل نجله و أصابه طليقته وزميلها.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بقيام طبيب نفسي بالتعدى على طليقته التي تعمل كيميائية بأحد المعامل وأثناء التعدى عليها باستخدام سلاح أبيض أصيب طفل بطعنة وتوفى في الحال، كما أصيبت طليقته وأصيب كيميائى آخر يعمل بنفس المعمل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج، قيام ع. م أ ع. م 41 سنة طبيب نفسية وعصبية بالتعدى على طليقته ا.ج.ع.م 29 سنة كيميائية صاحبة معمل للتحاليل، مما نتج عنه إصابتها بجرح قطعى 4 سم باليد اليمنى وجرح آخر بالرقبة من الخلف 2 سم وجرح آخر أعلى الكتف الأيسر 2 سم، وإصابة "م .و .م" 6 سنوات طفل بجرح طعنى نافذ أعلى البطن مما نتج عنه وفاته.

كما نتج عن الواقعة إصابة م . م . ر . م 24 سنة كيميائى بجروح متفرقة بالرقبة من الجهة اليسرى بطول 10 سم وجرحين بالرأس أحدهما 8 سم والأخر 7 سم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.