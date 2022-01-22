السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جوتيريش» يطالب المغرب وبوليساريو بإظهار اهتمام أقوى لحل مشكلة الصحراء الغربية

جوتيريش
جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) إلى إظهار "اهتمام أقوى من الجانبين لحل مشكلة" الصحراء الغربية و"ليس إلى الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية".

وقال "جوتيريش": "حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها دون أمل في الحل".

وتأتي تصريحات “جوتيريش” في وقت اختتم مبعوث الأمم المتحدة الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا زيارته الأولى إلى المنطقة في الجزائر حيث عقد محادثات الأربعاء مع المبعوث الجزائري المكلف قضية الصحراء الغربية عمار بلاني.

وأضاف "جوتيريش": آمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى"، معتبرًا أن الأمر يتعلق بـ"مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا وحيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء الغربية نهائيًا".

 

الامم المتحدة الصحراء الغربية بوليساريو المغرب جوتيريش

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