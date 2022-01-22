السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

المغرب: أكثر من 49 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

  أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 49455 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.


وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 4096047 شخصا.


وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24634418 شخصا حتى اليوم.
 

وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 23042160 شخصا حتى اليوم.
 

وأضاف البيان أن 3419 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 5286 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

يذكر ان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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