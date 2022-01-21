تفاصيل صادمة فى مقتل روان الحسينى: «المتهم كان يرد على المباحث»

كشف والد روان الحسيني، بطلة منتخب مصر في كرة السرعة، تفاصيل مقتلها على يد مسجل خطر أثناء ذهابها إلى منزل خالتها للمراجعة معها قبل الامتحان.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "بداية الموضوع بنتي كانت رايحة لخالتها عشان بتذاكرلها في امتحانات تربية، وتعقبها واحد في مدخل العمارة وهددها بقطر وكتم صوتها وخدها على السطح وخد منها الحلق والفلوس وخنقها وموتها، وبعد كده هو اتصل من تليفونها على والدتها، وقالها بنتك على السطح إلحقوها، لما طلعت على السطح ملقتش حد، فاتصلت على التليفون مرة أخرى، فوصف لها القاتل مكان وجود روان".

وتابع: "أخوها طلع جري على بيت خالتها، ولما طلع السطوح لقى فعلا جثة على جنبها ميته، ولما شافها لقاها روان، فنزل يصرخ على السلم يقول روان ماتت يا بابا، وأحد الجيران قال لنا نطلب الإسعاف لأن ممكن يكون فيها الروح ويتم إنقاذها، وبالفعل جاءت الإسعاف، وتم نقل روان للمستشفى وتمت محاولات إنعاشها، ولكنها كانت قد ماتت".