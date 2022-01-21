أرسنال ضد ليفربول وموعد مباراة الأهلي.. الأكثر بحثا على جوجل اليوم

تصدرت مباراة آرسنال ضد ليفربول اهتمامات المصريين اليوم، خاصة الجانب الرياضي، وشغلت بال الكثيرين من خلال المحرك العالمي «جوجل» وفقا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحلت موعد مباراة الاهلي ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على "جوجل" محرك البحث العالمي، بينما جاءت برشلونة كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

أرسنال ضد ليفربول

أشاد نادي ليفربول بثنائي الفريق ألكسندر أرنولد وروبرتسون بعدما تأهل الريدز إلى نهائي كأس كاراباو على حساب أرسنال بنتيجة 2-0.

وأقيمت مباراة آرسنال ضد ليفربول، أمس الخميس، على استاد الإمارات معقل الجانرز في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو).

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لـ أرنولد وروبرتسون، وعلقت، قائلة: “ثنائي صنع 100 هدف للريدز، بل (101) بعد تقديم آرنولد هدية لجوتا في الهدف الثاني أمام آرسنال في كأس كاراباو”.

موعد مباراة الأهلي

يواجه فريق الأهلي، منافسه المقاولون العرب مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة للمحترفين على ملعب استاد السلام.

ويسعى الأهلي، لتحقيق فوزه الأول في مسابقة كأس الرابطة والتأهل للدور الثاني حيث تعادل المارد الأحمر أمام الجونة سلبيا في الجولة الأولى ثم تعادل إيجابيا مع الإسماعيلي بنتيجة هدف لكل منهما.

برشلونة

أعلن نادي برشلونة، في بيان عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه أنسو فاتي، خلال الخسارة ضد أتلتيك بلباو، أمس الخميس، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعرض فاتي للإصابة في فخذه الأيسر، حيث دخل في الشوط الثاني واضطر للخروج بعد مرور خمس دقائق من الشوط الإضافي الأول.

وتوجه فاتي مباشرة إلى غرف خلع الملابس، بينما استبدله المدير الفني تشافي هيرنانديز، باللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست.