«مش بس للستات».. روتين الجمال والعناية بالبشرة للرجال

يعتقد البعض أن العناية بالبشرة من الأمور التي تخص النساء فقط، لكن هذا اعتقاد خاطئ، فالرجال أيضًا لديهم الكثير من المشكلات التي تساهم في إجهاد البشرة، ففي السطور التالية سلط خبراء الجمال روتين العناية بالبشرة الخاص بالرجال، وفقًا لما ذكره موقع "on health" .

الرجال يتمتعون بسهولة مقارنة بالنساء، حيث يقضي معظم الرجال من 10 إلى 15 دقيقة في روتينهم الصباحي، بينما تقضي العديد من النساء ساعة أو أكثر في وضع المكياج والعناية الجيدة بالبشرة والحصول على شعرهن بالشكل الصحيح.

الاستحمام أولا:

الاستحمام في الماء الساخن لفترات طويلة يصيبك بالجفاف، ذلك لأن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من الجسم، لذا فالماء البارد من العادات الصحية لجسم الإنسان.

ابدأ باستخدام المرطب:

ابدأ في استخدام المرطب في كل مرة تغسل فيها وجهك، وذلك لتقليل التجاعيد، كما أنه يخفف من آثار الجلد الجاف، ويمكن أن يجعل البشرة المتشققة والمتقشرة تبدو أفضل.

ويمكن أن يساعد المرطب المناسب أيضًا في مشاكل الجلد الالتهابية مثل الأكزيما، فكريمات الترطيب هي حل وسط بين المراهم الزيتية مثل الفازلين والمستحضرات المائية، بالإضافة إلى ترطيب وجهك، فهو أمرًا ضروريًا، لمنع الجفاف والحكة والتقشر.

تنعيم لحيتك:

عندما تنتهي من حلاقة الصباح، تحدث نتوءات الحلاقة بسبب تهيج بصيلات الشعر، ويزداد التهيج سوءًا إذا لم تكن لحيتك ناعمة أو خشنة، فإحدى الحيل السهلة هي الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعد الخروج مباشرة، حيث يجعل الماء الدافئ لحيتك الخفيفة أكثر مرونة ويسهل على ماكينة الحلاقة قصها.

كما يعمل كريم الحلاقة على تهدئة الذقن، مما يقلل الاحتكاك بين الشفرة ووجهك، وهذا يقلل من حرق الحلاقة، لذا ينصح خبراء التجميل باستعماله.

الروائح لا معنى لها:

عندما تصاب برد فعل تحسسي تجاه أحد منتجات العناية بالبشرة، فإن العطر هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا، حيث يمكن أن تحتوي العطور على مجموعة هائلة من المواد الكيميائية التي تضر الجلد بشكل كبير.

ويعتبر العطر مشكلة شائعة لدرجة أن الجمعية الأمريكية لالتهاب الجلد، ففي عام 2007 أطلقت قائمة المواد المسببة للحساسية والعطور تربعت على عرش هذه القائمة.

مزيلات التجاعيد والخطوط الدقيقة:

التجاعيد والخطوط الدقيقة علامة شائعة على الشيخوخة، فإذا كنت ترغب في إزالتها ، فلديك خياران مفيدان لعناية أفضل بالبشرة، الأول هو الريتينول، والمعروف أيضًا باسم فيتامين أ، حيث يساعد في نمو الخلايا.

أما الخيار الثاني، وهو حمض "الجليكوليك" فهو يساعد على تكوين الخلايا، مما يجعل البشرة الشابة تظهر على السطح بشكل أسرع، كما أنه يستخدم في إزالة بقع الجلد الداكنة.

تجنب الشمس:

أفضل طريقة لمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة هي حماية نفسك من أشعة الشمس، حيث تتسبب أشعة الشمس في شيخوخة بشرتك بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، حيث تخترق الأشعة فوق البنفسجية البشرة، وتصل إلى طبقات الجلد العميقة لتسبب المزيد من الضرر.

احترس من البقع غير العادية:

ربما تكون أهم نصيحة للعناية بالبشرة هي الانتباه للبقع غير العادية، والتي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، فعند رؤية بقع جلدية غريبة عليك استشارة الطبيب المختص على الفور.