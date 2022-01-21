الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأحد.. عزاء والد محمد زيدان بمسجد الشرطة في التجمع الخامس

عزاء والد زيدان
عزاء والد زيدان

أعلنت أسرة محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق، عن أنه سيقام عزاء آخر في وفاة والده عبدالله زيدان الذي توفى بالأمس إثر أزمة صحية، وذلك يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وتلقى محمد زيدان، مساء اليوم، عزاء والده في سرادق العزاء المقام أسفل منزل الأسرة بشارع البازار في حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في الوقت الذي ووزع أفراد أسرته مصاحف وسبح وسجاد صلاة على الحضور لتقديم واجب العزاء.

وظهرت علامات التأثر والحزن الشديد على وجه نجم منتخب مصر الأسبق، محمد زيدان، وأفراد أسرته، وأخوته.

وتقدم محافظ بورسعيد المئات من أهالي بورسعيد المشاركين في تشييع جنازة والد محمد زيدان، اليوم عقب صلاة الجمعة، من مسجد الكبير المتعال في حي الزهور حتى مقابر الأسرة المقابلة للمسجد.

مسجد ازمة محافظ الله محمد جنازة شرطة الأحد سيارة مشاهير الفن الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

تفاصيل صادمة فى مقتل روان الحسينى: «المتهم كان يرد على المباحث»

3 متوفين و19 مصابا.. تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

غاب المشاهير وتوافد البسطاء.. عزاء والد محمد زيدان بشارع البازار ببورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية