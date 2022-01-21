حصاد «القوى العاملة» اليوم.. إعفاء طلبات الإقامات منتهية الصلاحية بلبنان من رسوم التأخير

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، عدد من الأحداث، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

https://www.dostor.org/3690319

تعيين 547 شابا وصرف 611 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، 547 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1724 شابًا.

https://www.dostor.org/3690311

الأحد.. قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل لـ5000 جنيه

أعلن «سعفان»، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج، اعتبارا من بعد غد الأحد الموافق 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل، بمديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.

https://www.dostor.org/3690313

ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني، بشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية «أفينا» حضرها نحو 50 من العاملين بالشركة، وذلك في إطار دور الوزارة في نشر الوعي لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته، والتأكيد علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوصول لمناخ عمل مستقر، بحضور عبده شعبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

https://www.dostor.org/3690317

الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار «كورونا»

قال الوزير، إنه لابد من الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المتحور "أوميكرون"، والالتزام بارتداء الكمامات والحصول علي اللقاحات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة والمواطنين متلقي الخدمة.

https://www.dostor.org/3690314

تدريب 5007 متدربين من خلال 275 برنامجا

أعلن وزير القوى العاملة، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، يقوم بدوره المهم في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة مختلف المنشآت داخل وخارج الدولة المصرية لدراسة المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية،وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة وحماية مقومات عناصر الإنتاج البشرية والمادية.

https://www.dostor.org/3690315