بالأرقام.. أهم السلع التي صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية

تفقد رئيس كوريا الجنوبية والوفد المرافق له اليوم الجمعة، الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان في استقباله الفريق كامل الوزير وزير النقل وعدد من قيادات الوزارة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ١٦ عاما لم يأت فيها الرئيس الكوري إلى مصر، ما اعتبره الخبراء والمراقبون للشأن الدولي أنها تهدف إلى تحالفات جديدة في العالم، واستمرارا لدور مصر الريادي في المنطقة والذي شهد طفرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.



ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات أهم السلع التي صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021.

الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 455 مليون دولار.

منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 42 مليون دولار.

أغذية حيوانات بقيمة 32 مليون دولار.

مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 18 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021.

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 328 مليون دولار.

سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 266 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 195 مليون دولار.

قاطرات وعربات وأجهزة إشارة للسك الحديدية بقيمة 182 مليون دولار.

أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 92 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 12.1 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 5.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوبيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 %.

فيما بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة كوريا الجنوبية طبقــا لتقـديـرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية 2020.