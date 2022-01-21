مهلة حتى الاثنين.. غرفة السياحة تبحث استرداد أموال الشركات المستحقة لدى السعودية

تبحث غرفة شركات السياحة المصرية، استرداد أموال الشركات التي مازال لديها مستحقات عن موسم الماضي لدى الجانب السعودي.

وطالبت الغرفة من الشركات المتضررة بسرعة موافاتها البيانات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، من خلال تبويب «بيانات خاصة بالغرفة»، وملء البيانات المطلوبة، بحد أقصى يوم الاثنين المقبل 24 من شهر يناير، حتى يتسنى للغرفة مخاطبة الجهات المعنية لدى المملكة العربية السعودية والعمل على استرداد مستحقات الشركات.

كما طالبت بتسجيل إجمالي الأرصدة المتبقية الموجودة بمحفظة الشركة، طبقًا لأنظمة العمرة من خدمات أرضية أو نقل، أو مستحقات عن حجز فنادق معتمرين لم يتمكنوا من السفر، أو مدفوعات كمقدمات لفنادق عن موسم حج الذي لم ينفذ، أو مستحقات الشركات التي تم سحبها من محفظة العمرة دون إخطار.

كما طالبت الغرفة من الشركات بضرورة توخي الحيطة والحذر والدقة الشديدة أثناء إضافة بيانات الشركات، حرصًا على عدم ظهور أية عقبات أثناء عملية الاسترداد.