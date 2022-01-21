الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كسر جمجمة» طفل سقط من أعلى منزله بسوهاج

جثة طفل
جثة طفل

شهدت محافظة سوهاج واقعة أليمة إثر سقوط طفل عمره 4 سنوات من أعلى سطح منزله، حيث لقي مصرعه في الحال، أثناء لهوه مع نجل عمه.

 وصرحت النيابة العامة بتسليم جثمان الطفل المتوفى لذويه عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعن التفاصيل، وصل الطفل أنس «4 سنوات» ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من علو، فانتقل ضباط المباحث لمسرح الحادث وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال والده محمد.ع «28 سنة – عامل» ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء لهو نجله المتوفي أعلى سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة ابنه.

 وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وزير الداخلية المباحث الجنائية مستشفى سوهاج محافظة سوهاج توقيع الكشف الطبي وفاة طفل في سوهاج

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