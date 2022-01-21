«كسر جمجمة» طفل سقط من أعلى منزله بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة أليمة إثر سقوط طفل عمره 4 سنوات من أعلى سطح منزله، حيث لقي مصرعه في الحال، أثناء لهوه مع نجل عمه.

وصرحت النيابة العامة بتسليم جثمان الطفل المتوفى لذويه عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعن التفاصيل، وصل الطفل أنس «4 سنوات» ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من علو، فانتقل ضباط المباحث لمسرح الحادث وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال والده محمد.ع «28 سنة – عامل» ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء لهو نجله المتوفي أعلى سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة ابنه.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.