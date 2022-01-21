سلوى محمد على: أشرف عبدالباقى فنان كبير.. وهنا الزاهد «عفريتة»

أعربت الفنانة سلوى محمد علي عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال حول دورها بمسلسل "أنا وهي"، مشيرة إلى أنها تفاءلت بنجاحه منذ تصويره، خاصة أنها تعشق العمل مع المخرج سامح عبدالعزيز وتجده دائمًا له رؤيته الخاصة به والمميزة والتي تضفي للعمل روحا وبهجة.

وأضافت "سلوى" في تصريح لـ "الدستور" أن الفنانة هنا الزاهد ممثلة مجتهدة ورائعة ووصفتها بـ"العفريتة والبنبوناية" مؤكدة أنها تستطيع تجسيد أي شخصية باحترافية شديدة وتليق عليها جميع الشخصيات واستمتعت بالعمل معها، أما بالنسبة للفنان أحمد حاتم فأكدت أنه دائمًا ينجح في التطوير من نفسه وقام بتجسيد دور صعب وشخصية تعاني من مرض الـ ocd وهو ما جعله أمرا صعبا ولكنه نجح في ذلك بدقة شديدة، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل مع فريق العمل بشكل عام.

وعن تعاونها مع الفنان أشرف عبدالباقي، قالت سلوى محمد علي إن الفنان أشرف عبدالباقي زميل مهم وفنان كبير وتعتبر أنه من أشد الأشخاص الذين تحترمهم، وتجده رجلا دائمًا يبحث عن الجديد بالعمل ويحترم عمله جدًا، مؤكدة أنه استطاع أن يجعل الجمهور يعود إلى المسرح لمشاهدة العروض المسرحية مشددة: "اتفقنا أو اختلفنا هو نجح يرجع الناس تتفرج على مسرح تاني بسبب تجربة مسرح مصر وبعدها ابتدى يطور وعمل عرض جريما في المعادي".

أما عن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير ، أكدت أنها لا تجد صعوبة في أي عمل فني بشكل عام إلا في ساعات العمل الطويلة والضغط، وهو الأمر الذي يعتبر خارج إرادة الجميع ويضطر صناع الدراما إلى الضغط في العمل نظرًا للظروف التي تحتم تكثيف عدد الساعات.

المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، سلوى محمد علي، وعدد من ضيوف الشرف.