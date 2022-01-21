تقارير دولية تبرز زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر

سلطت العديد من وسائل الإعلام الدولية الضوء على القمة الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، إبان زيارة الأخير لمصر، في زيارة هي الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ نحو 16 عاما، مثمنة عزم وزارة المالية الكورية الجنوبية رفع سقف قروضها منخفضة الفائدة لمصر، كخطوة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وإشادة سيول بالدور المصري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب جهود القاهرة في مكافحة الإرهاب والتطرف.



وكالة يونهاب

أبرزت وكالة يونهاب الكورية الرسمية، عزم وزارة المالية الكورية الجنوبية رفع سقف قروضها منخفضة الفائدة لمصر إلى مليار دولار في محاولة لتعزيز التعاون الثنائي.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر وكوريا الجنوبية وقعتا مذكرة تفاهم لرفع سقف صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي (EDCF) ما بين عامي 2022-26 من 700 مليون دولار في الفترة 2016-21، مضيفة إنه تم التوصل إلى الاتفاق الأولي يوم الخميس في القاهرة على هامش القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وأوضحت أن كوريا الجنوبية كانت قد أطلقت برنامج EDCF في عام 1987 في محاولة لدعم مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، مشيرة إلى أن سيول تخطط لدعم مشاركة الشركات الكورية في مشروع تعديل السكك الحديدية الحكومية في مصر.

وتابعت أن كوريا الجنوبية أعلنت في سبتمبر الماضي، إنها تخطط لتقديم 250 مليون دولار من خلال الصندوق إلى مصر لمشروع تحديث السكك الحديدية التي تربط الأقصر والسد العالي.

ونوهت إلى أن القاهرة وسيول اتفقتا على التعاون ليس فقط في مشروعات البنية التحتية الكبيرة في مصر، ولكن أيضًا في مجالات أخرى، بما في ذلك الطاقة الخضراء والتعليم.

وفي تقرير سابق، قالت وكالة يونهاب إن مصر وكوريا الجنوبية اتفقتا على إجراء دراسة جدوى مشتركة حول اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، في خطوة أولى نحو اتفاق، حيث تسعى سيول والقاهرة لتعميق التعاون الاقتصادي.

وأضافت الوكالة أنه إذا تحقق اتفاق التجارة الحرة مع مصر، فسيكون أول اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية.

ووفقا للوكالة فقد شهدت التجارة الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر ارتفاعًا في السنوات الأخيرة وبلغت 2.3 مليار دولار العام الماضي، حيث بلغ الاستثمار المتراكم لكوريا الجنوبية في مصر 730 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

ولفتت الوكالة إلى توقيع الرئيسيان السيسي ومون مذكرة تفاهم تطالب سيول بتقديم قرض ميسر بقيمة مليار دولار لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.



شينخوا

من جانبها، قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه اتفقا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن مصر تسعى لجذب الشركات الكورية الجنوبية والاستثمارات في مشروعات التنمية الكبرى ومشاريع البنية التحتية، وكذلك في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله "تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمامنا المشترك بالتشاور وتبادل الآراء حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية".

ولفتت إلى أن الرئيسين شهدا مراسم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم، من بينها صفقة بمليار دولار أمريكي للتعاون المالي من 2022 إلى 2026 بين البلدين ، وقرض بقيمة 251 مليون دولار من كوريا الجنوبية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر، والسد العالي، كما وقع الجانبان على منحة كورية بقيمة ثمانية ملايين دولار أمريكي.

وبينت أن الرئيس الكوري الجنوبي أشاد خلال زيارته القاهرة بالدور المصري باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، كما تطرق إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة ، وترسيخ قيم التعايش والتسامح في المنطقة.

وأضافت “ناقش الرئيسان الفرص الهائلة التي يتيحها بدء العمل في منطقة التجارة الحرة القارية، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.



اراب نيوز



فيما ركزت صحيفة "آراب نيوز" على إبراز توقيع مصر اتفاقية تمويل مع كوريا الجنوبية أمس الخميس بقيمة مليار دولار، بجانب توقيع وثيقة ترتيبات بشأن قرض لتحديث السكك الحديدية بقيمة 251 مليون دولار، وتوقيع منحة بقيمة 7.9 مليون دولار، تزامناً مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه الرسمية إلى مصر والتي تستمر يومين، ضمن جولة له بالشرق الأوسط.



ذكرت الصحيفة أن مدة اتفاقية التمويل المالية تبلغ 5 أعوام من 2022 وحتى 2026، مشيرة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية قد ارتفع بنسبة 23.6 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 ليصل إلى 1.9 مليار دولار - مقارنة بـ 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وثمنت الصحيفة أهمية زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مصر، مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى من 16 عاماً لرئيس من كوريا الجنوبية إلى القاهرة.