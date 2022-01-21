لشتاء مختلف.. 10 أشكال من الأظافر لموضة 2022

ترغب العديد من الفتيات في معرفة الجديد في عالم الأظافر وكيفية تركيب أحدث ما أعلنت عنه موضة 2022، هذا الشتاء ولهذا العالم متابعون له وبشدة، وعلى رأس الموضة لهذا العام نجد اللون الأسود هو لون حاد، ويمكن تصميمه بالعديد من الطرق المختلفة، وتختارين ما بين الألوان المختلفة.

ووفقًا لموقع Bustle لموضوعات الجمال والموضة يوضح 10 أفكار مختلفة لأظافر مثالية.

قلوب سوداء

هذا التصميم الرائع متعدد الاستخدامات، يمكنك المزج بين الخطوط العريضة للقلب وإشارات القلب والأظافر السوداء البسيطة كلها في مظهر واحد.

أظافر سوداء أومبير

إليك نظرة جديدة على المانيكير الفرنسي الكلاسيكي، اجعل طرفك الأسود اللامع يتلاشى في الأسفل للحصول على تأثير أومبير أسود رائع حقًا.

دوامات رائعة

هذا التصميم الدائري المستوحى من السبعينيات، يتم استخدامه في أضيق الحدود ولكنه ممتع للغاية، ضعه على مسمار مكشوف بحيث تخرج الدوامات بالفعل.

مسامير الفضاء السلبية

إن أبسط طريقة لرفع ماني أسود كلاسيكي هي عن طريق خلق مساحة سلبية، قسّمها بشكل هندسي فارغ في المنتصف لإضفاء لمسة فنية عليها، ومناسبة للجميع.

أظافر سوداء غير لامعة مع لمسة

قم بتزيين خلفية سوداء غير لامعة بنقاط لامعة بسيطة، واستخدم تباين الزخارف والأنسجة المختلفة بشكل ملفت للنظر بشكل خاص عند استخدام لون أغمق.

الإقحوانات الرقيقة

لا يجب أن تكون مظلمة ومزاجية عندما يتعلق الأمر بالأظافر السوداء، يمكنها إضافة تصميمات الأقحوان البسيطة بعض البهجة على فراش الأظافر الأسود المحبب.

خفية نصائح فرنسية سوداء

المانيكير الفرنسي الكلاسيكي، يعتبر من موضة هذا العام، حيث إضافة الأسود والذهبي، للحصول على أظافر رائعة مع إنشاء طرف مربع الشكل مع لمعان ذهبي وخطوط سوداء يجعل الظفر يبدو أكثر حداثة أيضًا، وتعطي شكلا رائعا.