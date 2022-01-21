الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لشتاء مختلف.. 10 أشكال من الأظافر لموضة 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترغب العديد من الفتيات في معرفة الجديد في عالم الأظافر وكيفية تركيب أحدث ما أعلنت عنه موضة 2022، هذا الشتاء ولهذا العالم متابعون له وبشدة، وعلى رأس الموضة لهذا العام نجد اللون الأسود هو لون حاد، ويمكن تصميمه بالعديد من الطرق المختلفة، وتختارين ما بين الألوان المختلفة.

ووفقًا لموقع Bustle لموضوعات الجمال والموضة يوضح 10 أفكار مختلفة لأظافر مثالية.

قلوب سوداء

هذا التصميم الرائع متعدد الاستخدامات، يمكنك المزج بين الخطوط العريضة للقلب وإشارات القلب والأظافر السوداء البسيطة كلها في مظهر واحد.

أظافر سوداء أومبير

إليك نظرة جديدة على المانيكير الفرنسي الكلاسيكي، اجعل طرفك الأسود اللامع يتلاشى في الأسفل للحصول على تأثير أومبير أسود رائع حقًا.

دوامات رائعة

هذا التصميم الدائري المستوحى من السبعينيات، يتم استخدامه في أضيق الحدود ولكنه ممتع للغاية، ضعه على مسمار مكشوف بحيث تخرج الدوامات بالفعل.

مسامير الفضاء السلبية

إن أبسط طريقة لرفع ماني أسود كلاسيكي هي عن طريق خلق مساحة سلبية، قسّمها بشكل هندسي فارغ في المنتصف لإضفاء لمسة فنية عليها، ومناسبة للجميع.

أظافر سوداء غير لامعة مع لمسة

قم بتزيين خلفية سوداء غير لامعة بنقاط لامعة بسيطة، واستخدم تباين الزخارف والأنسجة المختلفة بشكل ملفت للنظر بشكل خاص عند استخدام لون أغمق.

الإقحوانات الرقيقة

لا يجب أن تكون مظلمة ومزاجية عندما يتعلق الأمر بالأظافر السوداء، يمكنها إضافة تصميمات الأقحوان البسيطة بعض البهجة على فراش الأظافر الأسود المحبب.

خفية نصائح فرنسية سوداء

المانيكير الفرنسي الكلاسيكي، يعتبر من موضة هذا العام، حيث إضافة الأسود والذهبي، للحصول على أظافر رائعة مع إنشاء طرف مربع الشكل مع لمعان ذهبي وخطوط سوداء يجعل الظفر يبدو أكثر حداثة أيضًا، وتعطي شكلا رائعا.

عالم الأظافر موضة 2022 الألوان المختلفة أفكار مختلفة لأظافر مثالية 10 أفكار مختلفة لأظافر مثالية أظافر سوداء أومبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

«الصحة» تبدأ تطبيق اشتراطات جديدة لدخول مصر غدًا

«‏الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

بعد عام من حكم «بايدن».. إطلالات السيدة الأولى بالبيت الأبيض (صور)

الصعيد وسانت كاترين «تحت الصفر».. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

فلسطين تدعو الأمم المتحدة لبذل جهد مضاعف للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية

إصابة وزير الجيش الإسرائيلي بينى جانتس بكورونا