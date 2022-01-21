الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 169 سلاح نارى فى المحافظات خلال 24 ساعة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (169 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهما) وذلك على النحو التالي: (15) بندقية آلية، (23) بندقية خرطوش، (7) طبنجات، (124) فرد محلي، (364) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (195) قطعة سلاح أبيض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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