الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«العمليات المشتركة العراقية»: القصاص العادل من الإرهابيين قريبًا

العمليات المشتركة
العمليات المشتركة العراقية

نعت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، قتلى الهجوم الإرهابى في محافظة ديالي، فيما توعدت الإرهابيين منفذي الجريمة برد قاس.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "قيادة العمليات المشتركة تنعى استشهاد ضابط وعدد من المراتب والجنود من أبطال السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي بمنطقة أم الكرامي بناحية العظيم".

ولفتت العمليات المشتركة، إلى أن “القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر سيكون قريبا، وسيكون الرد قاسيًا”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت في وقت سابق  مقتل11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن الهجوم الإرهابي في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف الأمن.

وقال صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” "إن الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له أبطال الجيش في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف أمننا، وقطعا لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة".

وتابع الرئيس العراقي:"واجبنا تمتين الجبهة الداخلية والمضي في الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للشعب".

قيادة العمليات المشتركة العراقية الهجوم الإرهابي محافظة ديالي عصابات داعش الإرهابية العراق

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