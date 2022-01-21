المطران عطا الله حنا: أرضنا المقدسة تنتظر عودة الحجيج إليها بعد زوال الجائحة

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، كلمة مسجلة عرضت على هامش المعرض الدولي للسياحة في مدريد، حيث تحدث في كلمته عن مكانة فلسطين التاريخية والروحية والحضارية والإنسانية.

وقال المطران عطالله حنا خلال كلمته: إنه يطيب لي أن أخاطبكم من رحاب مدينتنا المقدسة القدس مدينة إيماننا وحاضنة مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا، المدينة التي لها مكانتها السامية في الديانات التوحيدية الثلاث، والتي غيب عنها السلام والعدل بسبب ما يرتكب بحق أبنائها من قبل سلطات الاحتلال".

مضيفًا: نتمنى أن تزول الجائحة قريبا لكي تعود الحركة السياحية إلى بلادنا، فتوقف الحركة السياحية أحدث مأساة وانهيارات اقتصادية وأوضاع معيشية صعبة لدى الكثيرين من أبناء شعبنا، وخاصة في القدس وبيت لحم وغيرها من الأماكن.

وتابع: عندما تزورون فلسطين تذكروا بأن هذه البقعة المقدسة من العالم هي ليست كومة حجارة، وليست فقط المقدسات التي نفتخر بها، بل هي أيضا الإنسان الذي يتوق إلى الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة، فكما أنتم حريصون على زيارة الأماكن المقدسة، وهذا أمر حسن، فنحن نتمنى منكم في زياراتكم أن تلتقوا مع شعبنا، وخاصة في مدينة القدس وفي غيرها من المحافظات، فالفلسطينيون هم سدنة المقدسات، وهم الذين يحافظون عليها وعلى طابع بلادنا وعلى مدينتنا المقدسة القدس بشكل خاص.

وواصل: إن السياحة في فلسطين لها نكهة خاصة، لأنها زيارة لأقدس بقعة في هذا العالم تجلت فيها محبة الله للإنسان، فالقدس خاصة وفلسطين كلها إنما هي بقعة اختارها الله لكي تتجلى فيها محبته للبشرية، وفي كل زاوية وركن من أركان وطننا الحبيب هنالك البركة والتاريخ والمقدسات والأصالة التي نفتخر بها جميعا، كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد.

مختتمًا: نحن بانتظار عودة الحجاج إلى بلادنا من أجل إعادة إحياء هذا القطاع، الذي تأثر بسبب الجائحة، أملين أن يحدث هذا بأقرب ما يمكن، ففلسطين بانتظاركم وبانتظار كافة محبيها وعاشقيها، ولكنها أيضا بانتظار أبناءها المحرومين من العودة إليها بسبب الظلم الذي حل بشعبنا، أثر النكبة وتداعيات هذا الظلم ما زالت قائمة حتى اليوم.