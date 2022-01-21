9787 إصابة بكورونا و13 حالة وفاة في تونس

أحصت وزارة الصحة في تونس في بيانات نشرتها اليوم الجمعة، 9787 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، بجانب 13 حالة وفاة.

وواصلت وتيرة الإصابات اليومية في مستويات عالية في تونس لتتجاوز عتبة تسعة آلاف في آخر تحديث نشرته الوزارة ويخص يوم 19 يناير الجاري، علما بأن عدد المصابين فاق 12 ألف في اليومين السابقين.



وشارفت نسبة التحاليل الإيجابية 34 بالمئة من بين الاختبارات المنجزة على 28830 شخص أول أمس الأربعاء.

ويبلغ عدد المرضى في المستشفيات 613 مصابا فيما يرقد في أقسام العناية المركزة 148 مريضا و30 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتأمل تونس التي وسعت من حملات التطعيم المكثفة ضد كورونا لمواطنيها، إلى تفادي الأزمة الوبائية الخطيرة ،التي اجتاحت البلاد الصيف الماضي وتسببت في أعداد قياسية من المصابين والوفيات وضغط شديد على المستتشفيات المتداعية اصلا.

وقال وزير الصحة علي المرابط في وقت سابق إن الوزارة زادت من عدد الأسرة في المستشفيات ومادة الاكسجين تحسبا لزيادة نسبة الإيواء للمرضى.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة التونسية أن فترة العزل الصحي ستكون 5 أيام لاستئناف العمل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، أنه في حالة استمرار الأعراض المرضية يتم تمديد فترة العزل الصحي إلى 7 أيام أخرى، منوهة بأن استئناف العمل يبدأ بعد انتهاء فترة العزل الصحي بجميع الحالات دون شرط ظهور بنتيجة تحليل مخبري سلبي.

أضافت أن هذه القرارات تأتي وفقًا لبروتوكول العزل الصحي المنبثق عن توصيات اجتماع اللجنة العلمية لمحاربة كورونا في 18 يناير الجاري.

من جهته، نفى عضو اللجنة العلمية التونسية لمحاربة كورونا محجوب العوني ظهور متحور "فلورونا" في البلاد، موضحًا أن هذا المتحور عبارة عن إصابة مزدوجة بين فيروسي (الإنفلونزا - كورونا)، وليس متحورًا جديدًا لفيروس كورونا.