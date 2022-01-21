وزير التنمية المحلية: توفير 27 ألف فرصة عمل بتكلفة 537 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وإنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكانها، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر؛ لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة،

وأضاف أنه تم توفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تعمل على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة حيث تمكنت من توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل بتمويلها 3429 مشروعاً بتكلفة حوالى 537 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية و"مشروعك"، مشيراً الى أن مشروعك تمكن من توفير حوالي 27 ألف فرصة عمل بتمويل 2737 بإجمالي قروض 530 مليونا، بينما استطاع الصندوق توفير 692 فرصة عمل مستدامة بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه في 13 محافظة وبلغ نصيب المرأة فيها 67%من إجمالي فرص العمل.