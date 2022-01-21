تجارة التكنولوجيا تُسجل ثانى أعلى حصيلة فى كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن تجارة التكنولوجيا لكوريا الجنوبية وصلت إلى ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق، بواقع 29.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بانخفاض قدره 5.5% عن العام السابق.

وتشير تجارة التكنولوجيا إلى المعاملات التكنولوجية الدولية للبلاد، مثل استخدام براءات الاختراع والتراخيص والخدمات التقنية، على عكس المنتجات التقنية، وفقا لما ذكرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الوزارة إن عمليات نقل التكنولوجيا الصادرة بلغت 12.8 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بواردات بقيمة 17.1 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.3 مليار دولار، وهو ما يسلط الضوء على اعتماد كوريا الجنوبية على التكنولوجيا الأجنبية،حسب ما اوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانخفضت نسبة صادرات التكنولوجيا إلى الواردات إلى 0.75 إلى في عام 2020، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.77 في العام السابق.

وبحسب بيانات الحكومة، سجلت كوريا الجنوبية أكبر تجارة تكنولوجيا مع الولايات المتحدة بقيمة 8.43 مليار دولار، وهو ما يمثل 28.2 في المئة من إجمالي العام.

كما عانت كوريا الجنوبية أيضا من عجز في تجارة التكنولوجيا بقيمة 32ر3 مليار دولار مع الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات الوزارة أن التكنولوجيا الأمريكية تمثل 34.4 %من إجمالي عمليات نقل التكنولوجيا الواردة إلى كوريا الجنوبية.

وبرزت الصين كأكبر وجهة لصادرات التكنولوجيا في عام 2020، متجاوزة الولايات المتحدة عن العام السابق عليه، حيث قفزت التحويلات الصادرة بنسبة 17.3 % على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار مع زيادة صادرات المحتوى.

ومن حيث الفائض التجاري للتكنولوجيا، حققت كوريا الجنوبية أكبر فائض مع الصين في العام الماضي، بلغ 2.4 مليار دولار.