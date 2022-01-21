إيطاليا تسجل 198 ألفًا و865 إصابة جديدة و385 حالة وفاة بكورونا

سجلت إيطاليا 198 ألفا و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 385 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إيطاليا كانت يوم 18 يناير الجاري، وبلغت 228 ألفا و123 شخصا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 3 ديسمبر 2020 وبلغت 993 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 9 ملايين و418 ألفا و256 إصابة، والوفيات إلى 142 ألفا و590 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 122 مليونا 501 ألف و722 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي أمس يوم الخميس، أفادت بيانات مؤسسة (جيمب) الإيطالية المعنية بالشؤون الصحية بتراجع حالات الإصابة بوباء (كوفيد -19) بنسبة 3% خلال الأسبوع الأخير، رغم ارتفاع نسبة الوفيات بنحو 49.7%.

وأشار تقرير المؤسسة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نشرتها باللغة العربية، إلى تباطؤ وتيرة الزيادة في حالات الاستشفاء وفي وحدات العناية المركزة، إلا أن المستشفيات لا تزال تحت الضغط بسبب الجائحة.

وأضافت المؤسسة، أنه بفضل إلزامية التطعيم التي فرضتها الحكومة على الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 50 عاما، زادت نسبة متلقي الجرعات الأولى من هذه الفئة العمرية بنسبة 28.1 في المئة.

ووفقًا بيانات المؤسسة، فإن الأسبوع الأخير (12-18 يناير)، شهد استقرارا في حالات الإصابة الجديدة عند 1.2 مليون وزيادة مرضى المستشفيات، بما يشمل أولئك في وحدات العناية المركزة، بينما تجاوز معدل الإصابة 2000 حالة لكل 100 ألف نسمة في 58 محافظة.