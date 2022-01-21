إنجى علاء زوجة يوسف الشريف تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت المؤلفة إنجي علاء، زوجة النجم يوسف الشريف، تعافيها من فيروس كورونا بعد فترة من العلاج.

كما كشفت عن تطورات حالتها الصحية من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: «الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم، أنا تحاليلي كانت وحشة أوي.. تجلط في الدم والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر».

منشور انچى

وأضافت «إنجي»: «الحمد لله اتحسنت كتير، شكرا أوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع».

وبمجرد نشر إنجي لتفاصيل حالتها الصحية، انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعيين لها بدوام الصحة والعافية لها ولأسرتها.

وكانت إنجي، قد أعلنت إصابتها منذ أسبوعين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت حينها: «إيجابي كورونا.. يا ريت أي حد أتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء🤲 الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير».

يذكر أن المؤلفة انچى علاء، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "كوفيد 25" والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه فى منتصف شهر رمضان، وهو بطولة زوجها النجم يوسف الشريف؛ وشهد العمل أحداثا كثيرة شيقة ومثيرة، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى "يوسف الشريف" وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة، حيث كان يعمل طبيب وتمت إقالته بسبب خطأ طبى أدى لوفاة المريض، ومن ثم بدأ فى عمل فيديوهات كيوتيوبر على مواقع التواصل الاجتماعى، بدأت أعراض الفيروس الجديد تظهر على بعض الأشخاص على مستوى العالم خرج دكتور ياسين على الناس على الناس من خلال فيديو يحظرهم من الفيروس.