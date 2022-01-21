الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إنجى علاء زوجة يوسف الشريف تعلن تعافيها من فيروس كورونا

إنچي والشريف
إنچي والشريف

أعلنت المؤلفة إنجي علاء، زوجة النجم يوسف الشريف، تعافيها من فيروس كورونا بعد فترة من العلاج.

 

 كما كشفت عن تطورات حالتها الصحية من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: «الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم، أنا تحاليلي كانت وحشة أوي.. تجلط في الدم والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر».

منشور انچى

وأضافت «إنجي»: «الحمد لله اتحسنت كتير، شكرا أوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع».

 

وبمجرد نشر إنجي لتفاصيل حالتها الصحية، انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعيين لها بدوام الصحة والعافية لها ولأسرتها.

 

وكانت إنجي، قد أعلنت إصابتها منذ أسبوعين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت حينها: «إيجابي كورونا.. يا ريت أي حد أتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء🤲 الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير».

 

يذكر أن المؤلفة انچى علاء، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "كوفيد 25" والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه فى منتصف شهر رمضان، وهو بطولة زوجها النجم يوسف الشريف؛ وشهد العمل أحداثا كثيرة شيقة ومثيرة، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى "يوسف الشريف" وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة، حيث كان يعمل طبيب وتمت إقالته بسبب خطأ طبى أدى لوفاة المريض، ومن ثم بدأ فى عمل فيديوهات كيوتيوبر على مواقع التواصل الاجتماعى، بدأت أعراض الفيروس الجديد تظهر على بعض الأشخاص على مستوى العالم خرج دكتور ياسين على الناس على الناس من خلال فيديو يحظرهم من الفيروس.

المؤلفة انچي علاء اصابة انچي علاء كورونا تعافى انچى علاء من كورونا تفاصيل الحالة الصحية لإنچى علاء انچى علاء ويوسف الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

إنجى علاء زوجة يوسف الشريف تعلن تعافيها من فيروس كورونا

مكافحة كورونا: الإصابات زادت بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة